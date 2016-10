Cibulkova klimt naar vijfde plaats

SINGAPORE - De Slowaakse tennisster Dominika Cibulkova heeft dankzij haar eindzege bij de WTA Finals een flinke sprong gemaakt op de wereldranglijst. De 27-jarige Cibulkova vond haar naam maandag terug op de vijfde plaats, drie plekken hoger dan vorige week. De Slowaakse verraste zondag in de finale van het eindejaarstoernooi in Singapore de Duitse aanvoerster van de wereldranglijst, Angelique Kerber (6-3 6-4).

Door ANP - 31-10-2016, 7:59 (Update 31-10-2016, 8:13)

Cibulkova had zich voor het eerst geplaatst voor het slottoernooi van de WTA Tour met de beste acht tennissters van dit seizoen. De Slowaakse veroverde direct de hoofdprijs én heel wat punten voor de mondiale ranglijst, waarop ze Madison Keys, Garbiñe Muguruza en Karolina Pliskova passeerde.

Kiki Bertens staat nog steeds op de 22e plaats. De Westlandse mag deze week in China meedoen aan het toernooi om de WTA Elite Trophy, een bekroning voor haar sterke seizoen. In Zhuhai strijden de twaalf beste tennissters van dit jaar buiten de top 8 om de hoofdprijs. Bertens, halvefinaliste op Roland Garros, is de nummer twintig op de ranglijst van 2016.

Bij de mannen staat Novak Djokovic nog steeds aan kop, maar Andy Murray nadert in hoog temp. De Schot boekte zondag in Wenen zijn derde toernooizege op rij. Murray kan Djokovic deze week in Parijs al onttronen als nummer één van de wereld. Robin Haase, die afgelopen week in Basel al in de eerste ronde werd uitgeschakeld, is op de 64e plaats blijven staan. De Hagenaar wist zich via de kwalificaties te plaatsen voor het masterstoernooi van Parijs, waar hij de Spanjaard Fernando Verdasco in de eerste ronde treft.