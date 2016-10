LottoNL-Jumbo werft Belg Van Hoecke

ANP LottoNL-Jumbo werft Belg Van Hoecke

AMSTERDAM - De Nederlandse wielerploeg LottoNL-Jumbo heeft zich versterkt met de Belg Gijs Van Hoecke. De 24-jarige renner tekent een contract voor twee jaar, meldde de ploeg maandag.

Door ANP - 31-10-2016, 12:39 (Update 31-10-2016, 12:39)

Van Hoecke komt over van het Belgische Topsport Vlaanderen. Technisch directeur Nico Verhoeven van LottoNL-Jumbo noemt de aanwinst een jonge renner met ervaring en ziet in de Belg een goede kracht in de voorjaarsklassiekers. ,,Dit jaar liet Van Hoecke zien dat hij in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix bij de subtop hoort.''