Zwemster Heemskerk laat WK kortebaan schieten

ANP Zwemster Heemskerk laat WK kortebaan schieten

HOOFDDORP - Zwemster Femke Heemskerk heeft zich afgemeld voor de wereldkampioenschappen kortebaan in het Canadese Windsor. Ook doet ze niet mee aan de Open NK in Hoofddorp. Na de teleurstellende verlopen Olympische Spelen in Rio heeft de 29-jarige Heemskerk gekozen voor een langere rustperiode en een geleidelijke trainingsopbouw voor komend seizoen, meldde ze maandag op haar website.

Door ANP - 31-10-2016, 16:46 (Update 31-10-2016, 16:46)

,,De Open Nederlandse Kampioenschappen (ONK) en WK kortebaan komen op dit moment dan ook te vroeg om optimaal te presteren.'' De ONK zijn volgend weekend in Hoofddorp en de wereldkampioenschappen in Windsor gaan 6 december van start. De Nederlandse zwemster kan haar WK-titel op de 100 meter daardoor niet verdedigen.

Heemskerk richt haar aandacht naar eigen zeggen op de langebaanwedstrijden in 2017.