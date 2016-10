Svitolina klopt Bertens bij Elite Trophy

ZHUHAI - Kiki Bertens is er niet in geslaagd haar eerste partij in het toernooi om de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai te winnen. Ze ging dinsdag in drie sets onderuit in haar eerste partij tegen Elina Svitolina: 2-6 6-4 6-2.

Door ANP - 1-11-2016, 12:05 (Update 1-11-2016, 12:31)

Bertens is de nummer 22 van de wereld. De 24-jarige Westlandse mag dankzij haar sterke prestaties dit seizoen meedoen aan het eindejaarstoernooi in de Chinese stad Zhuhai waar ze als tiende is geplaatst. Svitolina, de nummer 14 van de WTA-ranking is in China als vierde geplaatst. De 22-jarige Oekraïense knokte zich dinsdag terug van een set achterstand en sloeg toe in de derde set.

De pupil van coach Raemon Sluiter begon nog wel goed aan haar eerste partij op het prestigieuze eindejaarstoernooi. Met overtuiging won ze de eerste set en leek ook in de tweede set bij een stand van 3-2 op een break af te stevenen. Svitolina won haar eigen servicebeurt echter alsnog en kantelde de partij. In de afsluitende set sloeg de tennisster uit Oekraïne toe op 2-2 en nogmaals op 4-2.

Voor de WTA Elite Trophy zijn de tennissters uitgenodigd die op de plekken negen tot twintig staan op de ranglijst van dit jaar, aangevuld met de Chinese Zhang Shuai die een wildcard kreeg. De twaalf deelneemsters zijn verdeeld over vier groepen, waarvan de winnaars zich plaatsen voor de halve finales. Bertens neemt het in haar groep nog op tegen de Russische Elena Vesnina.