World Series pas in zevende wedstrijd beslist

ANP World Series pas in zevende wedstrijd beslist

CLEVELAND - Met een grote overwinning in en tegen Cleveland hebben de honkballers van Chicago Cubs er een zevende en beslissende duel uit weten te slepen in de World Series, de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen. Dinsdagavond haalde de club uit Chicago met 9-3 keihard uit tegen de thuisploeg.

Door ANP - 2-11-2016, 7:35 (Update 2-11-2016, 7:50)

Door winst in twee duels op rij was de comeback compleet. De Cubs vochten zich uit een bijna verloren 1-3 positie terug naar 3-3. Woensdag is het allesbeslissende duel, wederom in Cleveland. De thuisploeg is sinds 1948 geen kampioen meer geweest, de gasten moeten zelfs terug naar het jaar 1908 voor hun laatste titel.

Addison Russell was de gevierde man bij de Cubs. In de eerste inning al sloeg hij twee man binnen, maar twee innings later kwam een echte jongensdroom uit: een grand slam. Met alle honken bezet joeg Russell de bal over de muur, goed voor vier runs en een 7-0 voorsprong in de wedstrijd. Slechts drie andere honkballers sloegen eerder zes punten binnen in een wedstrijd in de World Series (Bobby Richardson (1960), Hideki Matsui (2009) en Albert Pujols (2011). Voor de laatste grand slam in de World Series moeten we terug naar 2005.