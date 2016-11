'Oltmans tot 2020 hockeycoach India'

ANP 'Oltmans tot 2020 hockeycoach India'

NEW DELHI - Als het aan de hockeybond van India ligt blijft de Nederlander Roeland Oltmans bondscoach van het nationale mannenteam. De hockeybond heeft daartoe een officieel verzoek ingediend bij de Indiase sportautoriteit (SAI), die op haar beurt het verzoek heeft doorgestuurd naar het ministerie van Sport.

Door ANP - 2-11-2016, 9:49 (Update 2-11-2016, 9:49)

,,Gezien de goede resultaten van het team heeft SAI geen bezwaar tegen de contractverlenging en is het dossier doorgestuurd naar het ministerie van Sport'', aldus een woordvoerder in de Indiase krant Daily News & Analysis. Oltmans moet de Indiase hockeyers naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio leiden.

De contractverlenging voor Oltmans, die een verbintenis had tot januari 2017, volgt op de winst van de Asian Champions Trophy afgelopen weekeinde in Maleisië.