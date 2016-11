Van Gelder: ik moest als voorbeeld dienen

ANP Van Gelder: ik moest als voorbeeld dienen

AMSTERDAM - Yuri van Gelder moest mede door zijn verleden tot voorbeeld dienen en is daarom na een avondje stappen tijdens de Olympische Spelen naar huis gestuurd. Dat zegt de 33-jarige turner zelf in het eerste interview sinds de rel in Rio in De Telegraaf. ,,Ik moest geslachtofferd worden. Anders hadden ze me nooit zo zwaar gestraft voor zo'n onbenullig vergrijp.''

Door ANP - 3-11-2016, 5:15 (Update 3-11-2016, 5:47)

Van Gelder vertelt hoe hij in de nacht na de kwalificatie van Nederland voor de teamfinale op stap ging en na vijf uur 's morgens terugkeerde in het olympisch dorp. ,,Natuurlijk weet ik ook wel dat je als topsporter niet zo laat in je bed hoort te liggen. En uiteraard snap ik dat je tijdens de Olympische Spelen eigenlijk geen alcohol moet nuttigen. Maar ik heb zo’n zware sanctie nooit zien aankomen. Het stond in geen enkele verhouding tot het vergrijp.''

De ringenspecialist vind eigenlijk nog steeds dat hij niets bijzonders heeft gedaan. ,,Een atleet uit Marokko heeft een vrouw aangerand, daarvoor in de gevangenis gezeten en mag een paar dagen later gewoon deelnemen aan de Spelen. Wat heb ik dan gedaan dat ik word weggestuurd? Iemand vermoord of zo? Nee, ik ben te laat naar mijn bed gegaan.”

Volgens de turner zijn er niet van tevoren gedragsregels met hem afgesproken. ,,Dan was ik nooit op stap gegaan", zegt Van Gelder. ,,Denk je nou echt dat ik zo stom ben?''

Van Gelder legt in De Telegraaf de beslissing voor zijn verbanning bij chef de mission Maurits Hendriks. „Naar mijn weten is het Maurits Hendriks geweest die mij weg heeft gestuurd. En als het anders is gegaan, dan zal dat allemaal wel. Blijkbaar weet ik dus niet hoe het allemaal in zijn werk is gegaan.”