Bolt loopt voor het eerst in Australië

CANBERRA - Usain Bolt staat voor het eerst in zijn carrière aan de start van een wedstrijd in Australië. De dertigjarige Jamaicaan neemt in februari deel aan de Nitro Summer Series, werd donderdag bekend. Volgens lokale media krijgt de atleet meer dan één miljoen dollar voor zijn optreden (omgerekend zo'n negen ton). Zijn rivaal Justin Gatlin, goed voor zilver op de 100 meter bij de Spelen in Rio, zal waarschijnlijk ook meedoen.

Door ANP - 3-11-2016, 10:26 (Update 3-11-2016, 10:26)

Bolt neemt volgend jaar afscheid als topsporter bij de wereldkampioenschappen in augustus in Londen. De Jamaicaan is de eerste atleet die op drie achtereenvolgende Spelen drie gouden plakken won. Hij veroverde in Peking 2008, Londen 2012 en in Rio 2016 het goud op de 100, 200 en 4x100 meter.