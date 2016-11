Ook tennisser Cilic plaatst zich voor Finals

PARIJS - Marin Cilic heeft zich als zevende tennisser geplaatst voor de ATP World Tour Finals deze maand in Londen. De Kroaat kreeg zijn startbewijs donderdag door zijn zege op de Belg David Goffin bij het ATP Masters-toernooi in Parijs. Het werd 6-3 7-6 (9) na bijna twee uur spelen in de derde ronde.

Door ANP - 3-11-2016, 13:46 (Update 3-11-2016, 13:46)

Er is nu nog één plek voor de Finals te vergeven. Eerder verzekerden Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka, Milos Raonic, Kei Nishikori en Gaël Monfils zich van deelname aan het eindejaarstoernooi. In Londen nemen de acht beste tennissers van het seizoen het tegen elkaar op. Rafael Nadal is daar in ieder geval niet bij. De Spanjaard beëindigde zijn seizoen vorige maand om te herstellen van een polsblessure.

Het is de tweede keer dat Cilic aan de Finals meedoet. Vooral zijn sterke optreden bij het ATP-toernooi in Basel, dat hij zondag op zijn naam schreef, leverde de Kroaat wedstrijdpunten op.