ANP Bertens kan halve finales Trophy vergeten

ZHUHAI - Tennisster Kiki Bertens kan geen aanspraak meer maken op een plek in de halve finales in het toernooi om de WTA Elite Trophy. Elina Svitolina uit Oekraïne is na twee zeges als groepswinnares doorgedrongen tot de halve eindstrijd. Ze versloeg donderdag de Russische Elena Vesnina in twee sets: 6-4 6-2.

Door ANP - 3-11-2016, 14:46 (Update 3-11-2016, 14:46)

Dinsdag was Svitolina, de nummer 14 van de WTA-ranking, al te sterk voor Bertens, die in drie sets onderuit ging: 2-6 6-4 6-2. Bertens is de nummer 22 van de wereld. De Wateringse speelt vrijdag haar laatste groepswedstrijd tegen Vesnina, de nummer 19.

Svitolina kan zich bij de Chinese Zhang Shuai voegen, die eerder op donderdag de halve finales bereikte. Aan het eindejaarstoernooi in de Chinese stad Zhuhai nemen de tennissters deel die op de plekken negen tot twintig staan op de ranglijst van dit jaar. Zhang kreeg als mondiale nummer 28 een wildcard.