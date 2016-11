Schaatsers verwachten nog sneller ijs Thialf

HEERENVEEN - Michel Mulder en Sven Kramer verwachten dat ze nog snellere tijden kunnen neerzetten op het nieuwe ijs van Thialf. Het ijsstadion in Heerenveen opende donderdag op een persdag zijn deuren na een grondige verbouwing.

Door ANP - 3-11-2016, 15:14 (Update 3-11-2016, 15:41)

,,Het ziet er fantastisch uit'', reageerde Mulder enthousiast op de nieuwe baan en faciliteiten. Ook is hij heel blij met de vernieuwde klimaatbeheersing. ,,Dat is natuurlijk heel belangrijk voor snelle tijden. Als de ijsmeester er optimaal ijs kan neerleggen dan denk ik dat Thialf opnieuw de snelste baan ter wereld voor laagland wordt en dat er weer baanrecords worden verreden.'' Mulder gaf toe altijd de kriebels te hebben wanneer hij in Thialf moet schaatsen. ,,Als je goed hebt gereden en het publiek gaat los, dan weet je waar je het voor doet als schaatser.''

Ook Kramer reageerde verrast. ,,We hadden van tevoren niet kunnen dromen dat het zo fantastisch zou worden. Natuurlijk is de klimaatbeheersing heel belangrijk voor een schaatser. Die draagt bij aan nog snellere tijden. Nederland liep op dat vlak wel een beetje achter in vergelijking met andere landen. Als schaatsnatie wil je natuurlijk ook de mooiste schaatsbaan hebben.''

Veel veranderd

Volgens directeur Willem Jan van Elsacker is er de afgelopen twee jaar heel veel veranderd. ,,In het eerste jaar werden de ijsvloer en koelmachines aangepakt. Daarna kreeg de hal, die nu heel duurzaam is geworden, een ander uiterlijk.'' Zo beschikt Thialf over 5000 zonnepanelen op het dak. ,,We hopen in de toekomst weer toonaangevend te kunnen zijn'', besloot Van Elsacker.

Eind januari 2017 wordt het vernieuwde ijsstadion officieel geopend.