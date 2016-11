Ross Brawn: hoop op herstel Schumacher

LONDEN - Er zijn bemoedigende signalen in het herstel van Michael Schumacher. Dat zegt de voormalig topfunctionaris uit het circuit Ross Brawn, die in het verleden vaak met de veelvoudig wereldkampioen uit Duitsland samenwerkte, tegen de BBC.

Door ANP - 4-11-2016, 10:23 (Update 4-11-2016, 10:23)

Schumacher raakte zwaar gewond bij een ski-ongeluk in 2013. Sindsdien is weinig bekend over zijn gezondheidstoestand. Brawn: ,,De familie heeft gekozen voor terughoudendheid. Dat moet ik respecteren. Maar er zijn positieve ontwikkelingen en we bidden elke dag dat er daar meer van komen. Ik hoop dat er een dag komt dat we Michael weer in de openbaarheid zien, hersteld van zijn vreselijke verwondingen.''

Schumacher liep bij zijn val op een rots destijds ernstig hersenletsel op.