ANP Cats predikt optimisme bij zwembond

HOOFDDORP - Veel mensen wensten André Cats de afgelopen weken veelbetekenend sterkte bij zijn nieuwe baan als technisch directeur van zwembond KNZB, maar zo negatief ziet hij het zelf niet. ,,Ik heb er vooral heel veel zin in'', zei hij vrijdag bij de Open Nederlandse Kampioenschappen kortebaan in Hoofddorp. ,,Iedereen snakt naar een positieve herstart in het zwemmen. Ik wil mensen motiveren, verbinden en een stabiele omgeving bieden.''

Door ANP - 4-11-2016, 16:14 (Update 4-11-2016, 16:14)

Met Cats als nieuwe roerganger hoopt de KNZB op betere tijden. De Olympische Spelen van Rio de Janeiro liepen in het zwembad uit op een fiasco. Een evaluatiecommissie concludeerde dat de negatieve sfeer binnen de ploeg daar mede de oorzaak van was. Cats, die in Rio wel successen vierde als chef de mission van de paralympische ploeg, wil het saamhorigheidsgevoel zo snel mogelijk terugbrengen. ,,Binnen de KNZB moeten we muurtjes afbreken en teamwork centraal gaan stellen.''