ANP EK veldlopen in 2018 naar Tilburg

TILBURG - Tilburg wordt gastheer van de Europese kampioenschappen veldlopen in 2018. ,,We zijn er trots op dat we na de succesvolle EK atletiek in Amsterdam afgelopen zomer er weer in geslaagd zijn een belangrijk internationaal atletiekevenement naar Nederland te halen'', aldus John Bos, vicevoorzitter van de Atletiekunie.

Door ANP - 4-11-2016, 16:49 (Update 4-11-2016, 16:49)

Het onverharde parcours voor de kampioenschappen, die dan voor de 25e keer worden gehouden, is ongeveer 1500 meter en loopt geheel over het terrein van Safaripark Beekse Bergen.

Tilburg diende in 2005 ook al als locatie van de EK veldlopen.

Tijdens de meest recente EK veldlopen in het Franse Hyères, in december 2015, haalde Nederland twee medailles. Sifan Hassan won de gouden medaille in de vrouwenwedstrijd en Jip Vastenburg won de zilveren medaille in de categorie onder 23 jaar.