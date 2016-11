Cilic stunt met uitschakeling Djokovic

ANP Cilic stunt met uitschakeling Djokovic

PARIJS - Tennisser Marin Cilic heeft vrijdag verrassend Novak Djokovic uitgeschakeld in de kwartfinale van het ATP Masters-toernooi in Parijs. De Kroaat speelde veel beter dan de Servische nummer één van de wereld en bereikte na ruim anderhalf uur spelen de halve finales: 4-6 en 6-7 (2).

Door ANP - 4-11-2016, 19:28 (Update 4-11-2016, 19:28)

Cilic, die net als Djokovic meedoet aan de ATP World Tour Finals deze maand in Londen, speelde scherp en assertief. Djokovic bood lang tegenstand, maar kwam er in de tiebreak in de tweede set nauwelijks aan te pas. De Kroaat en de Serviër stonden voor de vijftiende keer in hun loopbaan tegenover elkaar. Cilic, de mondiale nummer tien, had nog nooit gewonnen.

In de halve finale neemt Cilic het op tegen John Isner, die in een Amerikaans onderonsje Jack Sock versloeg: 7-6 (6) 4-6 6-4.