ANP Weertman alleen naar WK om prijs op te halen

HOOFDDORP - Ferry Weertman gaat begin december naar de WK kortebaan in Canada, maar niet om te zwemmen. De olympisch kampioen in het open water wil zijn vriendin Ranomi Kromowidjojo aanmoedigen in het 25 meterbad van Windsor. Weertman rekent bovendien op de prijs van beste openwaterzwemmer van het jaar, die de mondiale federatie FINA tijdens de WK uitreikt. ,,Er was dit jaar één groot evenement en dat heb ik gewonnen, dus ja'', zei Weertman vrijdag met een grijns bij de ONK kortebaan in Hoofddorp.

Door ANP - 4-11-2016, 19:30 (Update 4-11-2016, 19:30)

De 24-jarige zwemmer deed daar mee aan de 200 meter vrije slag. Met ronkende teksten werd hij aangekondigd, als olympisch kampioen 10 kilometer. In het 25 meterbad van Hoofddorp bleek dat Weertman pas net weer is begonnen met trainen na een lange vakantie in Italië. Hij tikte in de finale als laatste aan, in 1.47,58.

,,Er zitten nog wel wat kilootjes te veel aan en dan krijg je dit. Ik was hier duidelijk nog niet klaar voor'', stelde Weertman nuchter vast.