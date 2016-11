Lakers pijnigen Warriors

ANP Lakers pijnigen Warriors

LOS ANGELES - De basketballers van Los Angeles Lakers hebben vrijdag (plaatselijke tijd) Golden State Warriors een pijnlijke nederlaag bezorgd in de Amerikaanse competitie. De ploeg won in eigen huis met 117-97.

Door ANP - 5-11-2016, 9:01 (Update 5-11-2016, 9:28)

Het was al de tweede verliesbeurt voor Golden State in dit seizoen van de NBA. Vorig jaar waren de Warriors in het reguliere seizoen praktisch onverslaanbaar; de eerste 24 duels leverden een overwinning op. De Warriors haalden ook de finale van de NBA. Daarin verloren ze van Cleveland Cavaliers.

De Lakers leunden op Lou Williams en Julius Randle, die ieder 20 punten maakten. Kevin Durant was topschutter voor Golden State met 27 punten. Sterspeler Stephen Curry noteerde een schamele score van 13. Erger voor hem; hij maakte voor het eerst na 157 wedstrijden geen enkele driepunter.

Portland Trail Blazers won van Dallas Mavericks met 105-95 en dankte vooral Damian Lillard voor zijn bijdrage van 42 punten. De Mavericks zijn nog zonder zege dit seizoen. De ploeg uit Texas raakte ook nog eens zijn sterspeler Dirk Nowitzki kwijt. De Duitser viel na ruim een kwartier uit met een achillespeesblessure.