Gebroken scheenbeen klimgeit Lopéz

ANP Gebroken scheenbeen klimgeit Lopéz

SOGAMOSO - De Colombiaanse wielrenner Miguel Ángel Lopéz is langdurig uitgeschakeld. De klimspecialist uit de Astana-ploeg heeft vrijdag (plaatselijke tijd) tijdens een trainingsritje in zijn land zijn scheenbeen gebroken en heeft zestien tot twintig weken nodig voor herstel. Dat meldde de Colombiaanse krant El Espectador.

Door ANP - 5-11-2016, 10:31 (Update 5-11-2016, 10:31)

De 22-jarige Lopéz stootte dit jaar door tot de wereldtop met zijn eindzeges in de Ronde van San Luis en de Ronde van Zwitserland. Hij schreef ook de semiklassieker Milaan-Turijn op zijn naam. Dat laatste succes volgde op een teleurstellende Ronde van Spanje, die hij na een zware val (drie gebroken tanden) voortijdig moest verlaten.

Een arts lichtte in de krant toe dat Lopéz geen operatie hoeft te ondergaan. De breuk is netjes en kan zonder chirurgische ingreep genezen. Astana heeft grote plannen met de klimgeit. Lopéz is voor de Tour de France in 2017 aangewezen als een van de kopmannen.