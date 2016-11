Puts scherpt Nederlands record 50 vrij aan

HOOFDDORP - Zwemmer Jesse Puts heeft zijn topvorm zaterdag opnieuw geëtaleerd bij de Open Nederlandse kampioenschappen kortebaan in Hoofddorp. Hij scherpte in de series van de 50 meter vrije slag zijn Nederlands record aan tot 21,05. Zijn oude toptijd van 21,17 noteerde hij onlangs in Aken. Puts kwalificeerde zich toen al voor de WK kortebaan in december in het Canadese Windsor.

Door ANP - 5-11-2016, 10:58 (Update 5-11-2016, 11:37)

Ranomi Kromowidjojo zwom haar eerste race na de Olympische Spelen in Rio, waar ze als zesde finishte op de 50 meter vrij. De olympisch kampioene van 2012 tikte in Hoofddorp aan na 53,00 seconden en was daarmee de snelste in de series.