Kromowidjojo wint 100 vrij in Hoofddorp

HOOFDDORP - Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft zaterdag bij de Open Nederlandse Kampioenschappen kortebaan in Hoofddorp de 100 meter vrije slag gewonnen. De drievoudig olympisch kampioene, die bij de Spelen van Rio 2016 buiten de medailles bleef, tikte in de finale als eerste aan in 52,43 seconden. Kromowidjojo was ruim een seconde sneller dan Maud van der Meer en Marrit Steenbergen, die met 53,54 de tweede plaats deelden.

Door ANP - 5-11-2016, 19:46 (Update 5-11-2016, 19:46)

De 26-jarige Groningse was op deze afstand al verzekerd van deelname aan de WK kortebaan van december in Canada. Kromowidjojo dook zaterdag in het 25 meterbad van Hoofddorp opnieuw onder de limiet van 52,58. De zestienjarige Steenbergen pakte ook een WK-ticket, omdat ze onder de vereiste tijd in haar leeftijdscategorie bleef.