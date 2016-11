Hoolwerf rondt overtal af in derde marathon

TILBURG - Marathonschaatser Evert Hoolwerf heeft in Tilburg zaterdagavond de zege gepakt in de derde wedstrijd om de KPN Cup. De snelle man uit het team van Jillert Anema rondde het overtal van de ploeg in de finale succesvol af op de Ireen Wüst schaatsbaan. Achter hem finishte ploeggenoot Arjan Stroetinga als tweede voor Sjoerd den Hertog. Stroetinga nam de leiding in het klassement weer over van Crispijn Ariëns

Door ANP - 5-11-2016, 22:27 (Update 5-11-2016, 22:27)

De derde marathon van het seizoen had met Sven Kramer een opvallende debutant op het ijs. De achtvoudig wereldkampioen allround reed zijn eerste marathon samen met ploeggenoten Alexis Contin, Douwe de Vries en Patrick Roest. Na 115 ronden mocht Kramer afsprinten en bleef een tiental schaatsers over die eerder in de wedstrijd een ronde voorsprong had gepakt. Daarvan was Hoolwerf de snelste in de sprint.

Eerder op de avond was Francesca Lollobrigida de sterkste bij de vrouwen. De Italiaanse won de sprint van een kopgroep voor Elma de Vries en Lisa van der Geest en boekte haar derde zege op rij.