ANP Gebrselassie voorzitter atletiekbond Ethiopië

ADDIS ABEBA - De glansrijke atletiekcarrière van Haile Gebrselassie zit er op, maar de legendarische hardloper uit Ethiopië blijft betrokken bij de sport. Gebrselassie (43) gaat aan de slag als voorzitter van de Ethiopische bond. De voormalig houder van het wereldrecord op de marathon werd zaterdag gekozen tot nieuwe atletiekbaas in zijn land.

Door ANP - 5-11-2016, 23:21 (Update 5-11-2016, 23:21)

,,Ik voel me vereerd'', meldde Gebrselassie op Twitter. ,,We gaan werken aan een geweldige toekomst voor de Ethiopische atletiek.'' De atleet grossierde de afgelopen 25 jaar in successen op de lange afstand. De Ethiopiër pakte twee keer olympisch goud op de 10 kilometer en werd ook viermaal wereldkampioen op die afstand.

Gebrselassie stapte na de Spelen van 2004 over van de baan naar de weg en won verschillende marathons, waaronder die van Amsterdam. De Ethiopische atletieklegende, ook een succesvol zakenman, liep vorig jaar zijn laatste officiële wedstrijd.