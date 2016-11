Beukeboom gaat voor brons in Glasgow

GLASGOW - Baanwielrenner Dion Beukeboom heeft zich zondag bij de wereldbekerwedstrijd van Glasgow geplaatst voor de strijd om het brons op de individuele achtervolging. De Nederlander realiseerde in de kwalificaties de derde tijd: 4.20,544. Hij krijgt later op de dag te maken met de Duitser Leif Lampater.

Door ANP - 6-11-2016, 12:11 (Update 6-11-2016, 12:11)

De Pool Daniel Staniszewski was de snelste van alle deelnemers: 4.18,217. In de strijd om het goud neemt hij het op tegen de Fransman Sylvain Chavanel. Beukeboom was twee weken geleden nog goed voor brons bij de Europese kampioenschappen waar hij in de troostfinale Staniszewski versloeg.