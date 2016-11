Stolk en De Waard pakken weer WK-tickets

ANP Stolk en De Waard pakken weer WK-tickets

HOOFDDORP - Kyle Stolk grossiert bij de Open Nederlandse Kampioenschappen kortebaan in Hoofddorp in het verzamelen van startbewijzen voor de WK in Canada. Stolk dook zondagochtend in de series onder de limieten op de 100 meter vrije slag en de 100 wissel. De twintigjarige pupil van coach Marcel Wouda voldeed met respectievelijk 47,67 en 53,15 seconden aan de zogeheten talentenlimiet voor zwemmers die zijn geboren in of na 1996.

Door ANP - 6-11-2016, 13:55 (Update 6-11-2016, 13:55)

Stolk voldeed eerder in Hoofddorp al aan de limieten op de 200 vrij en 200 wissel. Maaike de Waard pakte weer een startbewijs voor de WK in Windsor op de 50 vlinder. Met 25,26 dook ze ruim onder de vereiste tijd van 25,79 in haar leeftijdscategorie. De Waard verbeterde zelfs het kampioenschapsrecord van Inge Dekker (25,27). Ranomi Kromowidjojo zette met 25,84 de tweede tijd neer.

De Waard voldeed eerder al aan de WK-limiet op de 50 rug. Op de dubbele afstand bleef ze daar net boven.