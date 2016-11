Handballers verspelen winst tegen Hongarije

DEN BOSCH - De Nederlandse handballers hebben zondag ook hun tweede wedstrijd in de kwalificatie voor het EK in 2018 verloren. Na de uitnederlaag tegen olympisch kampioen Denemarken (20-29) volgde in Den Bosch een nipte thuisnederlaag tegen Hongarije: 27-28.

Door ANP - 6-11-2016, 17:07 (Update 6-11-2016, 17:07)

De formatie van bondscoach Joop Fiege verspeelde een zeker lijkende zege. Tot diep in de tweede helft leidde de ploeg, met uitblinker Luc Steins, met een riante voorsprong. Maar de marge van zes doelpunten verdween in het laatste kwartier als sneeuw voor de zon en de sterke Hongaarse mannen namen het initiatief over. Steins, die liefst negen keer raak wierp, miste in de slotminuut de kans op de gelijkmaker.

De eerste twee in de groep van vier plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde in december 2018 in Kroatië. Voor Nederland wordt dat na twee nederlagen een bijzonder lastige opgave. In mei 2017 is Letland de volgende tegenstander.