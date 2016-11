Turnduo negende in Swiss Cup

ZÜRICH - Olympiërs Eythora Thorsdottir en Bart Deurloo zijn zondag bij het turngala om de Swiss Cup in Zürich op de negende plaats geëindigd. Het Nederlandse duo bleef alleen het Canadese team voor in de 34e editie van het prestigieuze toernooi. Oekraïne, met Angelina Kisla en Oleg Verniajev, veroverde voor het oog van 6000 toeschouwers de trofee.

Thorsdottir, afgelopen zomer negende in de olympische meerkamp in Rio, kwam uit op vloer en balk en noteerde scores van respectievelijk 13,300 en 12,550. Deurloo, vijftiende op de meerkamp in Rio, turnde rek (14,600) en voltige (13,500). Met hun totaalscore van 53,950 reikten ze niet tot de halve finales.