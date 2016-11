Twee keer zilver voor aflossingsploegen

CALGARY - De Nederlandse shorttrackers hebben zondag bij wereldbekerwedstrijden in Calgary zowel bij de mannen als de vrouwen zilver gepakt op het onderdeel relay. De mannelijke aflossingsploeg, bestaande uit Dennis Visser, Itzhak de Laat, Daan Breeuwsma en Sjinkie Knegt, verloor nipt van Hongarije. Het brons was voor de ploeg van Zuid-Korea.

Door ANP - 7-11-2016, 7:33 (Update 7-11-2016, 7:33)

Bij de vrouwen waren de Zuid-Koreaansen het best in een wereldrecord: 4.05,350. Nederland, met Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Rianne de Vries en Lara van Ruijven bleef daar net achter. Hun 4.06,237 was goed voor zilver.