Federer na veertien jaar buiten top 10

ANP Federer na veertien jaar buiten top 10

LONDEN - Tennisser Roger Federer is voor het eerst sinds veertien jaar buiten de top 10 van de ATP-wereldranglijst gevallen. De Zwitser zakte maandag zeven plekken terug naar een zestiende plaats. De voormalig nummer één van de wereld stond in oktober 2002 voor de laatste keer buiten de top 10 en bezette toen de dertiende plek.

Door ANP - 7-11-2016, 10:19 (Update 7-11-2016, 10:19)

Andy Murray is sinds maandag officieel de nieuwe aanvoerder van de wereldranglijst. De Schot ontsteeg Novak Djokovic zaterdag bij het ATP Masters-toernooi in Parijs, dat hij zondag op zijn naam schreef. De Serviër bleef in Parijs in de kwartfinales steken en zag Murray er met zijn koppositie vandoor gaan. Djokovic voerde de ranking sinds juli 2014 onafgebroken aan en ging bij elkaar 223 weken aan kop. De Zwitser Stan Wawrinka is in de nieuwe ranking nog steeds derde.

Robin Haase steeg drie plaatsen naar de 61e plek en is daarmee de hoogst genoteerde Nederlander.