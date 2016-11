Lastige loting Murray bij World Tour Finals

LONDEN - Tennisser Andy Murray krijgt het ogenschijnlijk zwaar bij de World Tour Finals, die binnenkort in Londen beginnen. De nieuwe nummer één van de wereld is ingedeeld in een groep met Stan Wawrinka, Kei Nishikori en Marin Cilic. De Brit start maandag met de partij tegen de man in vorm, de Kroaat Cilic.

Novak Djokovic, die deze week zijn nummer 1-positie verspeelde, treft Gaël Monfils, Dominic Thiem en Milos Raonic. Op papier is de Serviër in het voordeel met een balans van 23-0 tegen het trio. Tegen Monfils 13-0, tegen Raonic 7-0 en tegen Thiem 3-0.

De twaalfvoudig winnaar van een grand slam, de laatste maanden wat in een dip, opent zondag tegen Thiem.