Nederland met vijftien zwemmers naar WK

HOOFDDORP - Nederland doet volgende maand met vijftien zwemmers mee aan de wereldkampioenschappen korte baan in het Canadese Windsor. De nieuwe technisch directeur André Cats maakte maandag, een dag na de afsluiting van het nationale kampioenschap korte baan in Hoofddorp, de definitieve groep bekend.

Door ANP - 7-11-2016, 18:04 (Update 7-11-2016, 18:04)

,,Het is geweldig te zien dat de jeugd zich zo heeft ontwikkeld. We gaan met een sterk team naar Windsor, een mooie mix van ervaren zwemmers en debutanten. We hebben zeker kans op finaleplaatsen en medailles'', aldus Cats.

Bij de mannen levert Nederland zes deelnemers. Dat zijn Maarten Brzoskowski (estafette), Dion Dreesens (estafette), Nyls Korstanje (50 vrij, 100 vrij), Jesse Puts (50 vrij), Ben Schwietert (estafette) en Kyle Stolk (100 vrij, 200 vrij, 100 wissel, 200 wissel). Bij het vrouwentoernooi verschijnen van 6 tot en met 11 december negen Nederlandse vrouwen in het water: Kim Busch (50 vrij, 100 vlinder), Ranomi Kromowidjojo (50 vrij, 100 vrij), Maud van der Meer (estafette), Robin Neumann (estafette), Sharon van Rouwendaal (400 vrij, 800 vrij), Marrit Steenbergen (100 vrij, 200 vrij, 100 wissel), Kira Toussaint (100 rug), Tamara van Vliet (estafette) en Maaike de Waard (50 rug, 50 vlinder).