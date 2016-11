Rechtszaak om schaakzetten bij WK

NEW YORK - De organisatie van de tweekamp om de wereldtitel schaken heeft drie hosts van websites voor de rechter gesleept. Ze wil niet dat deze sites de schaakzetten tussen de Noorse titelverdediger Magnus Carlsen en zijn Russische uitdager Sergej Karjakin online zetten. De tweekamp begint op 11 november in New York.

Door ANP - 8-11-2016, 9:36 (Update 8-11-2016, 9:36)

World Chess wil zijn exclusieve rechten op het prestigieuze duel beschermen. De partijen zullen rechtstreeks te volgen zijn op een website van de organisatie, waarbij voor het eerst in de sport gebruik wordt gemaakt van een 360 graden virtual reality.

,,Deze websites doen geen enkele moeite en betalen geen cent voor het organiseren, produceren en uitzenden van dit schaakevenement en toch willen ze gratis meeliften op ons werk en er economisch voordeel uit halen'', lichtte World Chess toe in de aanklacht, die is neergelegd bij een rechtbank in Manhattan.