Blijlevens ploegleider in vrouwenwielrennen

RIJEN - Jeroen Blijlevens wordt ploegleider van wielerploeg WM3 Pro Cycling. De voormalige topsprinter heeft overeenstemming bereikt over een tweejarige verbintenis bij de formatie met kopvrouw Marianne Vos.

Door ANP - 8-11-2016, 10:56 (Update 8-11-2016, 10:56)

WM3 is de nieuwe hoofdsponsor van de ploeg die de afgelopen jaren als Rabobank-Liv door het leven ging. De 44-jarige Blijlevens kijkt uit naar zijn functie. ,,We gaan voor klinkende overwinningen en werken met onze talenten aan een duurzame toekomst. De kampioenen en winnaars van morgen willen we verbeteren en klaarstomen voor het grote werk.”

Vos werkte al eerder met Blijlevens. ,,We hebben enkele jaren heel fijn en professioneel samengewerkt. Mede dankzij hem heb ik grote overwinningen binnengesleept en een belangrijke basis gelegd voor de successen die nadien kwamen. Hopelijk gaan we met WM3 Pro Cycling opnieuw de vruchten plukken van de expertise van Jeroen.”