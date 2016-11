Wielrenner Fernández blijft breekbaar

ANP Wielrenner Fernández blijft breekbaar

MURCIA - De Spaanse wielrenner Rubén Fernández is de voorbereiding op het nieuwe jaar in mineur begonnen. De 25-jarige coureur van Movistar ging tijdens de training in de buurt van zijn woonplaats Murcia onderuit door een harde windvlaag. Hij viel boven op zijn gezicht. Bij de crash brak hij zijn kaak en verloor hij enkele tanden. Nader onderzoek moet nog eventueel ander hoofdletsel uitwijzen. Fernández dient sowieso een operatie aan zijn gehavende kaak te ondergaan.

Door ANP - 8-11-2016, 22:09 (Update 8-11-2016, 22:09)

De onfortuinlijke wielrenner was net hersteld van een sleutelbeenbreuk die hij eind september in de koers Milaan-Turijn had opgelopen. Hij verlengde onlangs zijn contract bij Movistar nog tot eind 2019.