ANP WK-tweekamp dammen in drie steden

VEENENDAAL - De tweekamp om de wereldtitel dammen tussen de Nederlanders Jan Groenendijk en Roel Boomstra heeft plaats in drie Nederlandse steden: Groningen, Wageningen en Den Haag. Dat meldde de dambond KNDB woensdag.

Door ANP - 9-11-2016, 12:33 (Update 9-11-2016, 12:33)

De titelstrijd begint op 3 december in Groningen. Na vier partijen verhuist het duo naar Wageningen voor nog drie partijen en sluit vervolgens af in Den Haag met vijf partijen. De laatste wedstrijddag is 18 december.

De 23-jarige Boomstra en de 18-jarige Groenendijk spelen om de erfenis van de Russische grootmeester Alexander Georgiev, die vorig jaar in november in Emmen wereldkampioen werd, maar in maart van dit jaar om onduidelijke reden afzag van een tweekamp tegen Groenendijk, de nummer twee van dat WK.

De internationale damfederatie FMJD maakte daarop bekend dat Boomstra, de nummer drie van het WK, het in een tweekamp mag opnemen tegen landgenoot Groenendijk.