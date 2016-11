Terpstra en Mouris koppel in Rotterdam

ROTTERDAM - Wielrenners Niki Terpstra en Jens Mouris vormen een koppel tijdens de komende Zesdaagse van Rotterdam, van 5 tot en met 10 januari. De organisatie heeft woensdag het rennersveld verder uitgebreid met de Spaanse titelverdedigers Albert Torres en Sebastian Mora en het Duitse duo Roger Kluge en Christian Grasmann.

Door ANP - 9-11-2016, 14:10 (Update 9-11-2016, 14:10)

Wegvedette Terpstra won de zesdaagse in Ahoy drie keer met de Belg Iljo Keisse aan zijn zijde. Hij vormt voor het eerst een koppel met Mouris. ,,Veel koppels hebben een rappe man in hun midden. Door Niki en Jens te koppelen, hebben we een team 'hardrijders pur sang’ samengebracht'', licht wedstrijdleider Peter Schep toe. ,,Ze hebben de meeste inhoud en zullen de andere ploegen zes dagen lang op de pijnbank leggen.''