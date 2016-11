Poulsen langer bij badmintonbond

ANP Poulsen langer bij badmintonbond

NIEUWEGEIN - Claus Poulsen zal tot en met de Olympische Spelen van 2020 als technisch directeur van Badminton Nederland optreden. De bond heeft het contract met de 38-jarige Deen met vier jaar verlengd. Poulsen was sinds 2013 als supervisor werkzaam in de bond en werd op 1 januari van dit jaar benoemd tot technisch directeur. In die hoedanigheid begeleidde hij Selena Piek, Eefje Muskens en Jacco Arends tijdens de Spelen van Rio.

Door ANP - 9-11-2016, 15:05 (Update 9-11-2016, 15:05)

Poulsen zal zich naast het begeleiden van de topbadmintonners richting Tokio 2020 ook bezighouden met de invoering van een nieuw talentontwikkelings- en coachopleidingsplan. Daarvoor schreef hij al het Masterplan Topbadminton. Het bestuur van Badminton Nederland heeft vertrouwen in de Deen. ,,Met dit plan kan Nederland weer terug naar de top van de wereld worden gebracht en Claus Poulsen is de juiste persoon om dit traject te begeleiden'', luidt het in een persbericht.