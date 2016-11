Kunstrijdster Kostner keert terug

MILAAN - De Italiaanse kunstrijdster Carolina Kostner (29) keert over een maandje in Zagreb terug in het wedstrijdcircuit. De voormalig wereldkampioene is verlost van een schorsing van 21 maanden. De vijfvoudig Europees kampioene kreeg die straf vanwege het dopinggebruik van haar ex-vriend, de Italiaanse snelwandelaar Alex Schwazer die in 2008 de olympische titel op de 50 kilometer veroverde. Zij zou van het bedrog van haar voormalige partner op de hoogte zijn geweest.

Door ANP - 9-11-2016, 17:21 (Update 9-11-2016, 17:21)

Kostner heeft zich inmiddels aangesloten bij de Russische succescoach Alexei Misjin. Hij leidde onder anderen Jevgeni Ploesjenko naar olympisch goud.