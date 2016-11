Barnhoorn en Bastiaansen pakken goud

LANDGRAAF - De Europa Cup slopestyle in SnowWorld Landgraaf is woensdag succesvol verlopen voor de Nederlandse ploeg. Op de olympische snowboarddiscipline veroverden Babs Barnhoorn (21) en Erik Bastiaansen (18) goud. Niek van der Velden (16) pakte het zilver tijdens de openingswedstrijd van het freestyle seizoen, waaraan in totaal 94 deelnemers uit 17 verschillende landen deelnamen.

Door ANP - 9-11-2016, 20:23 (Update 9-11-2016, 20:23)

Bastiaansen ging in zijn eerste finalerun nog onderuit. Die score kon hij echter wegstrepen dankzij een uitstekende laatste run. Daarmee ging hij zijn trainingsmakker en concurrent Van der Velden voorbij in het klassement.

Babs Barnhoorn vocht in SnowWorld een stevig gevecht uit met Lucie Silvestre uit Frankrijk. De Zoeterwoudse won uiteindelijk met slechts 1,5 punt verschil (82,5 tegen 81), ondanks dat zij ook een keer onderuit ging.

Donderdag staat er opnieuw een Europa Cup op het programma. Na die wedstrijd gaan Barnhoorn, Bastiaansen, Van der Velden en Max de Vries (woensdag tiende) zich richten op het wereldbekercircuit.