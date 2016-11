Porzingis op dreef voor Knicks

NEW YORK - Kristaps Porzingis speelde woensdag (plaatselijke tijd) in de Amerikaanse profbasketbalcompetitie NBA een belangrijke rol bij de New York Knicks. De 21-jarige basketballer uit Letland maakte in het vierde kwart twee driepunters en stond daarmee aan de basis van de zege tegen Brooklyn Nets: 110-96.

Door ANP - 10-11-2016, 8:02 (Update 10-11-2016, 8:02)

In vergelijking met vorig seizoen is Porzingis veel trefzekerder. Hij nam woensdag 21 punten voor zijn rekening. De basketballer heeft naar eigen zeggen in de zomer veel getraind op het 'vertragen' van zijn acties. ,,Vorig seizoen nam ik vaak te weinig tijd met schieten, en miste ik daardoor de precisie. Nu heb ik meer rust in mijn spel en blijf ik kalm. Dat kan ook, want er is toch niemand die mijn schot echt kan blokkeren'', doelde de Let op zijn lengte (2.21 meter).

Dallas Mavericks ging, zonder de geblesseerde sterspeler Dirk Nowitzki, met 116-95 onderuit tegen Golden State Warriors.