Los Angeles met Trump hoopvol voor Spelen

LOS ANGELES - De overwinning van Donald Trump in de race om het presidentschap in de Verenigde Staten, is met gejuich ontvangen door het organisatiecomité dat de Olympische Spelen van 2024 naar Los Angeles hoopt te halen. 'LA 2024' prees de Republikein in een verklaring voor ,,zijn jarenlange steun aan de olympische beweging in de Verenigde Staten.''

Door ANP - 10-11-2016, 8:15 (Update 10-11-2016, 8:15)

,,We zijn ervan overtuigd dat de Olympische Spelen in LA 2024 de politiek overstijgen en kan helpen ons te verenigen en bij elkaar te brengen. In een nieuwste poll blijkt dat 88 procent van de Amerikaanse bevolking het bid steunt, net als veel lokale en provinciale overheden. We kijken uit naar samenwerking met meneer Trump'', zo staat verder in de verklaring.

Los Angeles, Parijs en Boedapest zijn in de race om de Zomerspelen van 2024 te organiseren. Volgend jaar wordt bekendgemaakt welke stad de verkiezing wint.