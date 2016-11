Zwemster Neumann naar Californië

ANP Zwemster Neumann naar Californië

AMSTERDAM - Zwemster Robin Neumann verhuist volgend jaar naar de Verenigde Staten. De achttienjarige Neumann gaat op de Universiteit van Californië trainen met de zogeheten Golden Bears, de sportploeg van de universiteit. Tot die tijd blijft de geboren Duitse in Amsterdam zwemmen onder leiding van Mark Faber, de nieuwe hoofdcoach in het Sloterparkbad.

Door ANP - 10-11-2016, 13:39 (Update 10-11-2016, 13:39)

Neumann was onderdeel van de Nederlandse estafetteploeg die eerder dit jaar bij de EK in Londen brons pakte op de 4x200 meter. De tiener kwalificeerde zich ook voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, maar zowel op de 200 vrij als met de estafette bleef ze steken in de series. Neumann doet volgende maand mee aan de WK kortebaan in Canada.

Na de WK langebaan van volgend jaar in Boedapest verhuist de zwemster met een Oostenrijkse vader en Nederlandse moeder naar de Verenigde Staten, liet een woordvoerster van zwembond KNZB donderdag weten. Neumann volgt het voorbeeld van Kira Toussaint, die traint op de Universiteit van Tennessee.