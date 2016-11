Mladenovic en Pliskova openen finale Fed Cup

STRAATSBURG - De Française Kristina Mladenovic en de Tsjechische Karolina Pliskova staan zaterdag tegenover elkaar in de openingswedstrijd van de finale om de Fed Cup. De tennissters Caroline Garcia en Petra Kvitova nemen het daarna in het Franse Straatsburg tegen elkaar op. Op dag twee zijn de rollen in het enkelspel omgedraaid. In het dubbelspel spelen de Françaises Alizé Cornet en Pauline Parmentier zondag tegen Lucie Hradecka en Barbora Strycova.

In het landentoernooi voor vrouwen is Tsjechië de titelverdediger. Het land hoopt dit weekeinde de derde opeenvolgende titel te pakken, en de vijfde in zes jaar tijd.

Aan de finale van de Fed Cup ging bij de Franse equipe een hoop trammelant vooraf. Zo had de Franse tennisbond Mladenovic en Garcia eind augustus geschorst na hun wangedrag op de Olympische Spelen in Rio. De tennissters kregen daardoor geen (financiële) steun van de bond en kwamen niet in aanmerking voor deelname aan de Fed Cup. De twee hadden in Rio scherpe kritiek geleverd op de bond na hun uitschakeling in de eerste ronde van het dubbelspel. Zo hadden de Françaises pas vlak voor hun eerste optreden te horen gekregen dat ze in dezelfde kleding op de baan moesten verschijnen. Mladenovic noemde de bond daarop ,,incompetent'' en zei dat hun wedstrijd verpest was. Inmiddels zijn de gemoederen weer bedaard.