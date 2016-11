Acht jaar schorsing voor Russische zwemmer

LAUSANNE - De zwemcarrière van Vitali Melnikov lijkt voorbij. De 26-jarige Rus is door de internationale zwembond FINA voor acht jaar geschorst wegens doping. Melnikov testte in maart tijdens kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen positief op een groeihormoon, zo is vrijdag bekendgemaakt.

11-11-2016

Melnikov werd vorig jaar maart met terugwerkende kracht al voor twee jaar geschorst voor een eerder vergrijp. In december 2013 werd hij betrapt op het gebruik van epo. Door die positieve test moest Rusland het goud voor de 4x50 wissel teruggeven. Ook raakte hij zijn zilveren medaille op de 100 meter rugslag kwijt.