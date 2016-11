Magnussen vervangt Gutiérrez bij Haas

SÃO PAULO - Autocoureur Kevin Magnussen rijdt komend seizoen voor het Formule 1-team van Haas. De Deen komt over van Renault en wordt ploeggenoot van de Fransman Romain Grosjean, die aan zijn tweede jaar begint bij de Amerikaanse renstal.

Door ANP - 11-11-2016, 19:33 (Update 11-11-2016, 19:33)

Magnussen vervangt Esteban Gutiérrez, die nog geen nieuwe ploeg heeft gevonden. De Mexicaan is bezig aan zijn derde seizoen als wedstrijdracer in de koningsklasse. Na twee seizoenen bij Sauber stapte hij over naar het Amerikaanse team van eigenaar Gene Haas. Zijn beste klassering dit jaar is de elfde plaats.

,,Er zijn nog twee races te gaan en daarin wil ik volop genieten en zoals altijd tot het uiterste gaan'', reageerde Gutiérrez