ANP Nominatie Van As voor beste hockeyster

LAUSANNE - Naomi van As behoort tot de vijf speelsters die genomineerd zijn voor de titel van beste hockeyster van het jaar. De 33-jarige Nederlandse heeft concurrentie van de Britse vrouwen Kate Richardson-Walsh en Alex Danson, de Argentijnse Carla Rebecchi en de Nieuw-Zeelandse Stacey Michelsen, zo maakte de internationale hockeyfederatie FIH vrijdag bekend.

Door ANP - 11-11-2016, 20:03 (Update 11-11-2016, 20:03)

Van As verloor in augustus met Oranje de finale van de Olympische Spelen van Groot-Britannië. Dat was haar laatste wedstrijd als international.

Bij de mannen zijn geen Nederlandse spelers genomineerd. Wel zijn beide keepers van Oranje, Jaap Stockmann bij de mannen en Joyce Sombroek bij de vrouwen, genomineerd voor beste doelverdediger. Jorrit Croon maakt kans op de titel talent van het jaar

Alyson Annan, bondscoach van de Nederlandse vrouwen, is genomineerd voor coach van het jaar. Ze heeft onder anderen concurrentie van de Nederlandse Janneke Schopman, bondscoach van de Verenigde Staten.

De titels worden in januari vergeven.