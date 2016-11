Wild pakt goud op omnium bij wereldbeker

APELDOORN - Kirsten Wild heeft vrijdag op de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden baanwielrennen in Apeldoorn het omnium gewonnen. De Zwolse, vorige maand nog tweede bij de EK op de vierkamp, begon met een marge van tien punten ten opzichte van de Britse Emily Kay aan het slotonderdeel, de puntenkoers. Wild zag daarin haar leidende positie niet meer in gevaar komen.

Door ANP - 11-11-2016, 21:45 (Update 11-11-2016, 21:45)

Wild kwam uit op 122 punten, Kay haalde er 107, de Italiaanse Rachele Barbieri werd derde met 106 punten.

Wild had het omnium geopend met de tweede plaats op het onderdeel scratch, won daarna de temporace en werd derde op de afvalkoers.

Twee weken geleden grossierde ze nog in medailles bij de EK in Frankrijk. Wild pakte daar goud op de puntenkoers en afvalkoers, zilver op het omnium en brons op de onderdelen scratch en - samen met Nina Kessler - de koppelkoers. De week ervoor had ze op de weg net naast de wereldtitel gegrepen in Doha.