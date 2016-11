Carlsen en Karjakin openen WK met remise

NEW YORK - De eerste partij om de wereldtitel schaken heeft vrijdag geen winnaar opgeleverd. De Noorse titelverdediger Magnus Carlsen en zijn Russische uitdager Sergej Karjakin hielden elkaar op remise in New York.

Door ANP - 12-11-2016, 1:02 (Update 12-11-2016, 1:02)

De favoriet Carlsen opende met de witte stukken. Hij verraste zijn in Oekraïne geboren opponent enigszins met een zogenoemde Trompovski-aanval. Voor een dergelijke variant had de Noor nog nooit eerder gekozen in een wedstrijd met Karjakin.

Carlsen bouwde aan een goede stelling maar met dank aan beide lopers wist een sterk verdedigende Karjakin een nederlaag te voorkomen. Carlsen slaagde er niet meer in een licht voordeel uit te buiten en beide grootmeesters drukten elkaar na 42 zetten de hand.

De tweekamp beslaat twaalf partijen en duurt tot en met 30 november. De speler die als eerste 6,5 punten heeft, mag zich wereldkampioen noemen. Het prijzengeld bedraagt 1 miljoen euro.