ANP Zilver Leenstra, Wüst vijfde op 1000 meter

HARBIN - Schaatsster Marrit Leenstra heeft zaterdag bij de eerste wereldbeker in China zilver veroverd op de 1000 meter. De 27-jarige Friezin, die zich dit seizoen heeft aangesloten bij de Italiaanse selectie, reed een tijd van 1.16,55. Alleen de Amerikaanse Heather Bergsma-Richardson, de vrouw van de Nederlandse stayer Jorrit Bergsma, was sneller: 1.15,95. Het brons was met een tijd van 1.16,99 voor de Japanse Nao Kodaira, die vrijdag de 500 meter had gewonnen.

Door ANP - 12-11-2016, 10:44 (Update 12-11-2016, 10:50)

Viervoudig olympisch kampioene Ireen Wüst reed de vijfde tijd (1.17,10). Daarmee herstelde de dertigjarige Brabantse zich enigszins van haar mislukte race vrijdag op de 3000 meter (zevende in 4.11,76).

Leenstra eindigde vrijdag op de 500 meter op de teleurstellende elfde plek (38,99). Met zilver op de 1000 meter nam ze een dag later revanche op zichzelf. Sanneke de Neeling (tiende in 1.18,29) en Anice Das (veertiende in 1.18,72) belandden in de middenmoot van het klassement.

Jorien ter Mors ontbreekt in China. De wereldkampioene op deze afstand geeft dit weekeinde de voorkeur aan de tweede wereldbeker shorttrack in Salt Lake City. De Amerikaanse Brittany Bowe, wereldkampioene op de sprintvierkamp, is evenmin van de partij. Ze is nog niet helemaal fit.