ANP Tsjechië op voorsprong in Fed Cup

STRAATSBURG - Karolina Pliskova heeft Tsjechië zaterdagmiddag op een 1-0-voorsprong gezet tegen Frankrijk in de finale van de Fed Cup. De Tsjechische tennisster moest daarvoor diep gaan, maar trok uiteindelijk tegen Kristina Mladenovic aan het langste eind in een marathonpartij: 6-3 4-6 16-14.

Door ANP - 12-11-2016, 18:24 (Update 12-11-2016, 18:24)

Pliskova had in Straatsburg overtuigend de eerste set gewonnen, maar Mladenovic trok de stand met winst in de tweede set weer gelijk. De derde set werd een uitputtingsslag. De Française leek met een break toe te slaan in de 23e game van de derde set, maar Pliskova brak meteen weer terug. Op een 15-14-voorsprong kwam de Tsjechische op 0-40 op drie matchpoints en verzilverde meteen de eerste.