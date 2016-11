Tweede remise bij Carlsen en Karjakin

NEW YORK - De tweede partij in de match om het wereldkampioenschap schaken tussen de Noorse titelverdediger Magnus Carlsen en de Russische uitdager Sergej Karjakin is zaterdag na 33 zetten in remise geëindigd. Na een Spaanse opening met Karjakin achter de witte stukken raakte de partij nimmer uit evenwicht.

Door ANP - 12-11-2016, 23:13 (Update 12-11-2016, 23:13)

Aangezien ook de eerste partij in New York onbeslist eindigde, is de stand nu 1-1. De derde partij wordt maandag gespeeld. De tweekamp gaat over maximaal twaalf partijen.

Carlsen (25) is wereldkampioen sinds hij in 2013 de Indiër Viswanathan Anand versloeg. In 2014 verdedigde hij zijn titel met succes tegen diezelfde Anand. Karjakin (26) werd uitdager door in maart in Moskou het kandidatentoernooi te winnen.